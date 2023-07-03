Знову страшна звістка: у Запорізькій області загинув воїн з Тернопільщини

Знову страшна звістка сколихнула Тернопільщину.

Під час виконання бойового завдання загинув уродженець смт. Велика Березовиця Андрій Кулецький. Життя воїна обірвалося 29 червня на Запорізькому напрямку.

Андрій Кулецький проживав у селі Ігровиця Білецької громади. Йому було 37 років.

Про важку втрату повідомили на сторінці Великоберезовицької селищної ради.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя…

Вічна і світла пам’ять мужньому захиснику України.

Щоб попрощатися з Героєм у день похорону буде організовано транспорт з Великої Березовиці. Детальнішу інформацію повідомимо згодом”, – ідеться у зверненні.