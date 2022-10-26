Ще одна страшна втрата на Тернопільщині.

У бою з російськими загарбниками загинув житель села Звиняч Чортківського району, сержант Василь Капаць.

Сумну звістку повідомили у Білобожницькій громаді.

“Вимушені з болем у серці повідомити Вам про ще одну страшну втрату.При виконанні службових обов’язків під час контактного стрілецького бою з російськими загарбниками поблизу н.п. Терни Донецької області, загинув житель села Звиняч, стрілець стрілецької роти, сержант КАПАЦЬ Василь Степанович 1985 року народження.Молодий чоловік, в якого залишилась дружина та малолітні діти, замість подальшого благоустрою своєї сім’ї, передчасно віддав життя у боротьбі за волю та незалежність країни і цим самим навічно записав своє ім’я в героїчні сторінки нашої історії.Вислювлюємо найщиріші співчуття матері, дружині, дітям та всій родині полеглого Воїна.Похорон відбудеться в селі Звиняч. Дату та час повідомимо пізніше. Вічна пам’ять Захиснику!”.