Знайшов ключі у дворі і вирішив покататися: у Тернополі 19-річний юнак поцупив автомобіль сусіда

Незаконне заволодіння транспортним засобом і як наслідок – ізолятор тимчасового тримання. Саме так завершилися розваги для 19-річного жителя Тернополя.

Юнак взяв чужий автомобіль, аби покататися містом. Під час їзди хлопець транспортний засіб пошкодив, а коли автівка не завелася, залишив її, повідомляють у поліції.

Про зникнення автомобіля марки Skoda Octavia на лінію “102” повідомив власник. Чоловік сказав, що залишив авто у дворі будинку в ніч з 13 на 14 лютого. Вранці транспорту вже не було.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами слідчі поліції Тернополя встановили й місцезнаходження автомобіля, і його викрадача. Як з’ясувалося, до злочину причетний сусід потерпілого. За словами підозрюваного, у дворі будинку він знайшов ключі від автомобіля. На під’їзді розмістив оголошення про чиюсь згубу, вказавши свій номер мобільного. Проте ніхто не зателефонував і хлопець вирішив покататися.

Юнака затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому уже оголосили підозру згідно зі статтею 289 Кримінального кодексу. Сума збитків встановлюється.