Знайшли непритомним: тернополянин ледь не загинув у власному будинку

Від отруєння чадним газом постраждав 85-річний чоловік.

У Тернопільську обласну клінічну лікарню з діагнозом: «Гостре інгаляційне отруєння продуктами неповного згоряння. Стан важкий» госпіталізовано 85-річного громадянина, місцевого жителя.

Чоловік був знайдений родичами без свідомості у власному будинку. Про це повідомляють у ДСНС.

“Вкотре закликаємо у період опалювального сезону дотримуватися простих правил, що допоможуть врятувати життя:

користуйтесь газовими приладами тільки за наявності тяги в димарі;

експлуатуйте тільки справні газові прилади;

не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення;

стежте за технічним станом димових та вентиляційних каналів.

За можливості, встановіть в оселі датчик, що попередить про підвищення рівня чадного газу в повітрі”, – ідеться у зверненні рятувальників.