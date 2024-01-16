Від отруєння чадним газом постраждав 85-річний чоловік.
У Тернопільську обласну клінічну лікарню з діагнозом: «Гостре інгаляційне отруєння продуктами неповного згоряння. Стан важкий» госпіталізовано 85-річного громадянина, місцевого жителя.
Чоловік був знайдений родичами без свідомості у власному будинку. Про це повідомляють у ДСНС.
“Вкотре закликаємо у період опалювального сезону дотримуватися простих правил, що допоможуть врятувати життя:
- користуйтесь газовими приладами тільки за наявності тяги в димарі;
- експлуатуйте тільки справні газові прилади;
- не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення;
- стежте за технічним станом димових та вентиляційних каналів.
За можливості, встановіть в оселі датчик, що попередить про підвищення рівня чадного газу в повітрі”, – ідеться у зверненні рятувальників.