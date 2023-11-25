Жертвою пройдисвітів став житель обласного центру. До нього написала знайома й попросила позичити 15 000 гривень. Чоловік без зайвих запитань перерахував гроші зі своєї картки на вказаний в повідомленні рахунок.

Згодом таки зв’язався з «позичальницею» і дізнався, що її сторінку зламали, а жодних грошей вона не просила й не отримувала. Хто причетний до шахрайських дій, – поліцейські встановлюють. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 ККУ.

Правоохоронці нагадують, що для захисту своїх облікових записів потрібно застосовувати двофакторну автентифікацію. Будьте уважні до повідомлень про прохання позичити гроші, особливо, якщо вони приходять з акаунта вашого друга чи родича. Завжди перевіряйте інформацію особисто. Регулярно змінюйте паролі та обирайте складні комбінації.