Жертвою пройдисвітів стала жителька одного з сіл Чортківського району.

До неї написала знайома й попросила позичити гроші. Для здійснення перерахунку вказала посиланням. Жінка перейшла за виноскою, а далі, аби здійснити переказ, увійшла в мобільний застосунок банку клієнткою якого є. Зі слів потерпілої, мабуть, цим вона відкрила доступ до банківської картки невідомому, бо упродовж короткого часу з її кредитки було знято майже 75 тисяч гривень.

Знайома, котра начебто просила у борг, запевнила, що її сторінку в соціальних мережах напередодні було зламано. Хто причетний до шахрайських дій, – поліцейські встановлюють. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 ККУ.

Правоохоронці нагадують, що для захисту своїх облікових записів потрібно застосовувати двофакторну автентифікацію. Регулярно змінювати паролі та обирати складні комбінації. А тим, хто отримує повідомлення з проханням про допомогу чи позику грошей, перед тим, як відкривати його і переходити за посиланнями, варто зателефонувати особисто цій людині і поцікавитися, чи їй дійсно потрібна ваша підтримка.