Сьогодні, 13 лютого, відбулося засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, на якому розглянули скаргу ексголови Тернопільської обласної ради Михайла Головка.

Як повідомляє ВАКС, захист Головка оскаржив ухвалу слідчого судді про продовження запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.

Колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу ВАКС в частині продовження строку дії запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту та постановила нову ухвалу.

“Підозрюваному заборонено залишати місце свого проживання у період часу з 21 год 00 хв до 07 год 00 хв за винятком необхідності отримання медичної допомоги, необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Строк дії запобіжного заходу – до 15 березня 2024 року включно, з обов’язком прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора або суду”, – повідомляє пресслужба ВАКС.

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, Михайла Головка підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 1 ст. 263 КК України. У червні минулого року тоді ще голова обласної ради та двоє колишніх заступників начальника ОВА були затримані за підозрою у вимаганні хабаря в сумі майже два мільйони гривень від підприємця.

У жовтні депутати депутати обласної ради зібралися на сесію, на якій проголосували за звільнення Головка з посади. Він оскаржив це рішення в суді. Окрім поновлення на посаді, “свободівець” вимагає виплати зарплати за час вимушеного прогулу.

Цікаву оцінку таким діям ексочільника обласного парламенту і колишнього народного депутата дав відомий тернопільський журналіст Сергій Сінкевич. Своїм баченням ситуації він поділився у дописі в соцмережі:

“Дно не має дна… У понеділок, 12-го лютого у тернопільському окружному адміністративному суді продовжиться слухання за позовом Головка, який хоче поновитись на посаді голови обласної ради. Та ще й “втрачену” зарплату повернути…

Короткий відступ. Вчора розмовляв з головківського приводу з поважним тернополянином, який свого часу обіймав найвищі керівні посади. Його слова: “це ж яким треба бути ідіотом, щоб вранці у шортах їхати за хабарними грошима, а ще більшим ідіотизмом виглядає судитись зараз з обласною радою”…

Кілька цифр. Показових. 25-го листопада 2020-го за обрання Головка головою облради проголосували 38 депутатів. А 26-го жовтня 2023-го його відставку підтримав 51 депутат. Це, зауважте, одноголосно всі присутні на сесії. Це, майте на увазі, представники усіх фракцій, у тому числі й свободівці. І це ще й тисячі виборців, яких представляють 51 депутат. Звільняти Головка прийшла максимально-можлива на той час кількість депутатів. Результат показав, що ніхто не хоче з ним працювати. То з ким, і для чого судиться зараз Головко? Хіба заради якихось дурнуватих амбіцій. Бо й, не сумніваюсь, і сам розуміє: якщо навіть суд поновить на посаді, то перша ж сесія його знову звільнить. І ці паскудні ігри продовжуються у час війни… Гидко.

До речі, протоколи свідчать, що 25-го листопада 2020-го кандидатуру Головка для обрання головою запропонував депутат Олег Сиротюк. Той самий Сиротюк, який відразу після червневого затримання-2023 і гучного корупційного скандалу, у прямому ефірі розмахував руками: мовляв – Мішу Головка підставив московський патріархат..) Архіви не горять, якось ще раз оприлюдню, і ще раз посмієтесь… А зараз Сиротюк сидить дуже тихо, про московських попів вже не згадує, проти Головка, на відміну від своє дружини Наталії Турецької, голосувати не прийшов. Хоча продовжує працювати в облраді керуючим справами. Отримує високу зарплату, премії, і, судячи з усього, Олег дорікань совісті за свого “висуванця” Мішу не відчуває…

12-го лютого окружний адміністративний суд має заслухати п’ятьох свідків, від п’ятьох фракцій обласної ради. Це мають бути Ірина Шумада (Європейська солідарність)), Денис Милий (Слуга народу), Ярослав Дрюченко (За майбутнє), Віталій Шафранський (Довіра) і Роман Мороз (Батьківщина). Свідків буде лише п’ять, бо шоста фракція – партії Свобода – наскільки мені відомо, нікого не делегувала свідчити з приводу звільнення Головка. Таким свободівці, очевидно, бачать поняття “етичні міркування”. Ну, то їхня справа…

А от іншим свідкам ненав’язливо пораджу: обов’язково розкажіть судді, як “етично” поводив себе Головко від червневого затримання до жовтневого звільнення. Як він не працював, а зухвало насміхався над усіма громадянами своїми безперервними відпустками і лікарняними. Думаю, для об’єктивного судового розгляду це стане у користь…”