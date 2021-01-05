Хтось святковий настрій створює, а хтось його нищить чи, точніше, краде. Прикра історія трапилася 2 січня у Тернополі. Невідомі особи викрали з-під будинку прикрашену новорічну ялинку.

Історію у мережі «Фейсбук» розповіла голова правління ОСББ “Гетьмана І. Виговського 3а” Наталія Біяк, повідомляють Тернополяни.

«Новорічна ейфорія, очікування чогось прекрасного і тут така прикрість((( 2 січня, об 20:46, якесь бидло (вибачте!!!) вкрало ялиночку, яка була прикрасою нашого ОСББ “Гетьмана І.Виговського 3а” і створювала настрій усій вулиці!», — написала вона.

До слова, невідомі зробили це, не дивлячись на те, що у дворі будинку по периметру є камери відеоспостереження. Як видно з опублікованого відео, до злочину причетна жінка, яка, власне, забрала ялинку, і чоловік, який був «на варті», поки «дама» крала ялиночку. Після скоєного пара покійно рушила у своєму напрямку, помітно прикриваючись капюшонами від можливої відеофіксації.

Голова ОСББ звернулася у поліцію, адже хоче знайти винних, які без жодного докору сумління, повели себе дуже недостойно.