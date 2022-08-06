В відділення поліції №4 (м. Збараж) звернулась мешканка селища Великі Бірки. Жінка повідомила, що з її господарства викрали збіжжя.

Прибувши на місце злочину, правоохоронці встановили, що невідомий проник в в підсобне приміщення через вікно. Збитки крадій завдав чималі: з помешкання зникли 20 мішків ячменю та будматеріали.

Правоохоронці оперативно встановили особу крадія. Ним виявився односелець потерпілої, який в минулому вже неодноразово мав проблеми з Законом.

Частину викраденого підозрюваний вже встиг продати задля власних потреб, решту вилучили поліцейські.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 ККУ- крадіжка.