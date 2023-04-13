Дільничні офіцери відділення поліції №2 міста Зборова встановили причетність раніше судимого жителя села Турівка Підволочиської громади до вчинення двох крадіжок. Зловмисник обікрав комп‘ютерний клуб та пилораму у Зборові.

До поліцейських звернувся власник підприємства, що займається обробкою деревини, та повідомив про крадіжку двох з половиною тисяч гривень. Зі слів потерпілого, напередодні до нього заходив невідомий чоловік та просив зістругати дошку. Зборівчанин допоміг незнайомцеві, однак згодом виявив, що з кишені його куртки зникли гроші.

Дільничні встановили особу незнайомця, ним виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини 59-річний житель Підволочиської громади.

Згодом, з‘ясовуючи, чи не причетний зловмисник до вчинення інших злочинів, дільничні встановили, що крадіжка грошей з комп‘ютерного клубу – теж справа його рук.

Відомості за обидвома фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу.