Кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом відкрили працівники Тернопільського районного управління поліції щодо раніше судимого місцевого жителя.
Із заявою про угон звернувся підприємець. Чоловік повідомив, що у нічний період невідома особа викрала із території підприємства транспортний засіб.
Проведеними розшуковими заходами, оперативники встановили особу злочинця. В минулому, неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.
Як з’ясувалося, зловмисник разом із своїм знайомим потрапили на подвір’я підприємства. Підозрюваний підійшов до одної із припаркованих автівок, яка виявилася відчиненою і почав роз’їжджувати територією. Однак, розваги тривали недовго, закінчилося паливо. Приятель, відчувши щось не ладне, утік.
Далі злочинець підійшов до іншого відкритого автомобіля, виїхав за межі установи і протягом дня використовував його у власних цілях. Залишив транспортний засіб неподалік однієї із шкіл міста.
Працівники карного розшуку встановили місце знаходження зловмисника та затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Чоловіку вже оголосили про підозру відповідно до частини 2 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням в приміщення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.