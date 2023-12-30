Злодій поцупив на підприємстві автомобіль, покатався день і залишив його біля школи

Кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом відкрили працівники Тернопільського районного управління поліції щодо раніше судимого місцевого жителя.

Із заявою про угон звернувся підприємець. Чоловік повідомив, що у нічний період невідома особа викрала із території підприємства транспортний засіб.

Проведеними розшуковими заходами, оперативники встановили особу злочинця. В минулому, неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Як з’ясувалося, зловмисник разом із своїм знайомим потрапили на подвір’я підприємства. Підозрюваний підійшов до одної із припаркованих автівок, яка виявилася відчиненою і почав роз’їжджувати територією. Однак, розваги тривали недовго, закінчилося паливо. Приятель, відчувши щось не ладне, утік.

Далі злочинець підійшов до іншого відкритого автомобіля, виїхав за межі установи і протягом дня використовував його у власних цілях. Залишив транспортний засіб неподалік однієї із шкіл міста.

Працівники карного розшуку встановили місце знаходження зловмисника та затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Чоловіку вже оголосили про підозру відповідно до частини 2 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням в приміщення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.