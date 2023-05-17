Крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану інкримінують слідчі двом жителям Тернопільської області. Чоловіки спокусилися на чуже майно і за це їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Із заявою про крадіжку мотокоси до Борщівського відділення поліції звернувся місцевий житель. Чоловік повідомив, що в його житловому будинку побували невідомі. Потерпілий каже, що житло використовував, як дачу, а тому рідко там бував. Проте, коли приїхав, виявив пошкоджений навісний замок і відсутність інструменту. Суму збитків оцінив в 1200 гривень. Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліціянти встановили особу підозрюваного – це житель Борщова, 1982 року народження. У скоєному чоловік зізнався. Викрадене встиг продати, але правоохоронці встановили особу покупця та повернули власнику його техніку.

Кілька годин знадобилося працівникам Чортківського районного відділу поліції, аби встановити місцеперебування людини, причетної до крадіжки мобільного телефону.

Про зникнення засобу зв’язку повідомив на лінію “102” житель одного із сіл Чортківського району. Він заявив, що з його помешкання викрали телефон. Потерпілий запевняв, що до злочину може бути причетний його товариш, який того дня приходив у гості. Оперативники кримінальної поліції розшукали підозрюваного. Він у всьому зізнався.

Обидва факти слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 4 статті 185 ККУ.