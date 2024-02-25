У п’ятницю, 23 лютого, на дорогах Тернополіщини трапилося дві ДТП з потерпілими. Обидві дорожньо-транспортні пригоди зареєстровано у Чортківському районі. У Хоросткові нетверезий водій спричинив аварію за участі трьох автомобілів, а поблизу села Угринів не розминулися дві автівки однієї марки.

Близько 16 години у Хоросткові місцевий житель, керуючи автомобілем марки «Skoda Octavia», виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом «Opel Vivaro». Після чого водій «Skoda Octavia» в’їхав ще у 2 автівки, які були припарковані на узбіччі.

У результаті аварії травми отримав водій мікроавтобуса. За результатами проведеного медичного освідування водій «Skoda Octavia», який спричинив ДТП, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Цього ж дня ще одна ДТП з потерпілими трапилася близько 19 години неподалік села Угринь Чортківського району. За попередніми даними, водій автомобіля «Volkswagen Passat», виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги в русі керманичу автомобіля «Volkswagen Passat», який рухався головною дорогою. У результаті зіткнення травми отримали двоє осіб – водій однієї із автівок та пасажирка з іншого авто.

Поліцейські встановлюють обставини автопригоди.