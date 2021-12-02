1 грудня на автодорозі Р-41 поблизу с. Гаї Шевченківські Байковецької територіальної громади Тернопільського району трапилася дорожньо-транспортна пригода
Як повідомляють у ДСНС, зіткнулися автомобілі “VW PASSAT” та “Peugeot Partner”. Внаслідок ДТП водійку автомобіля “VW PASSAT” з діагнозом “ЗЧМТ, струс головного мозку, відкритий перелом лівого стегна” госпіталізовано в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги.
До ліквідації наслідків ДТП залучалось рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління. Рятувальники, що прибули до місця події, за допомогою гідравлічного інструмента провели деблокування (врятували) водійки автомобіля “VW PASSAT” та передали працівникам екстреної медичної допомоги.
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