1 грудня на автодорозі Р-41 поблизу с. Гаї Шевченківські Байковецької територіальної громади Тернопільського району трапилася дорожньо-транспортна пригода

Як повідомляють у ДСНС, зіткнулися автомобілі “VW PASSAT” та “Peugeot Partner”. Внаслідок ДТП водійку автомобіля “VW PASSAT” з діагнозом “ЗЧМТ, струс головного мозку, відкритий перелом лівого стегна” госпіталізовано в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги.

До ліквідації наслідків ДТП залучалось рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління. Рятувальники, що прибули до місця події, за допомогою гідравлічного інструмента провели деблокування (врятували) водійки автомобіля “VW PASSAT” та передали працівникам екстреної медичної допомоги.