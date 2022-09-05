Зі сльозами на очах і навколішки: у Чорткові зустріли двох загиблих Героїв. ФОТО

Сьогодні чортків’яни зі сльозами на очах та на колінах зустріли тіла загиблих Героїв – Андрія Балика та Богдана Стрілецького.

Андрій Балик загинув 31 серпня під час виконання бойового завдання на Херсонщині внаслідок артилерійського обстрілу збройних сил російської федерації.

Богдан Стрілецький поліг 29 серпня під час наступальних дій ЗСУ поблизу населеного пункту Нововознесенське Херсонської області.

Чин похорону Андрія Балика відбудеться завтра, 6 вересня, о 12 годині у Церкві Святого рівноапостольного князя Володимира Великого.

Богдана Стрілецького проведуть в останню путь теж завтра, 6 вересня, о 12 годині у селі Шульганівка Нагірянської громади.

У зв’язку із загибеллю воїнів 6 вересня у Чортківській громаді оголошено днем жалоби. Про це повідомляють у міській раді Чорткова.

Вічна пам’ять Героям!