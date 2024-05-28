Сім пожеж виникло на Тернопільщині 27 травня. У Підгаєцькій громаді горів житловий будинок, у Тернополі – сміття. Окрім того, горіла суха трава. Вогонь охопив гектари площі.

Пожежа житлового будинку сталася у селі Голгоча, повідомляють у ДСНС. Вогнем знищено покриття будинку та речі домашнього вжитку, пошкоджено облицювання стін. Під час гасіння врятовано житлову та дві господарські будівлі.

У Тернополі на вулиці Слівенській виникла пожежа сміття в металевому контейнері.

Суха трава горіла у селі Швейків Монастириської громади. Вогонь розповсюдився майже на пів гектара. Під час гасіння пожежі врятували житлову та господарську будівлі.

У селі Обич Шумської територіальної громади полум’я поширилося на 2,5 га. Під час гасіння пожежі також врятували житлову і господарську будівлі.

Трава, чагарники та сміття на площі орієнтовно гектар горіли у селі Бариш Бучацької громади.

Сміття горіло й у селі Кровинка Теребовлянської громади, а у Теребовлі зайнялася суха трава.

Усі пожежі ліквідовано.