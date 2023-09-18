Житловий будинок, автомобіль і три господарські будівлі горіли на Тернопільщині

Протягом минулих вихідних пожежно-рятувальні підрозділи області 13 разів залучалися до гасіння пожеж.

Зокрема ліквідували 7 пожеж в природних екосистемах, на території Тернопільського, Чортківського та Кременецького районів. Горіла суха трава та сміття на загальній площі близько 1800 м.кв. Під час гасіння врятовано насадження малини та посів сої.

Також вогнеборці ліквідували пожежі трьох господарських будівель, одного складського приміщення, одного житлового будинку та одного автомобіля.

Внаслідок даних подій ніхто не постраждав. Причини виникнення загорянь та матеріальні збитки встановлюються.