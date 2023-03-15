Житель Тернопільщини замовив ніж за 12 тисяч гривень і на пошті підмінив його на дешевий

Поліцейські встановили особу зловмисника, який викрав товар з посилки.

До працівників Відділення поліції №5 (м. Підволочиськ) Тернопiльського районного управління поліції звернулася працівниця одного із відділень служби доставки у місті Скалат. Жінка повідомила, що після перевірки клієнтом посилки виявила невідповідність товару.

На місце події прибули правоохоронці. Вони з`ясували, що зловмисник замовляв через інтернет ніж вартістю 12 тисяч гривень. Він попросив у працівників кур’єрської служби доглянути посилку, а тоді непомітно підмінив товар на дешевий та відмовився від замовлення. Працівники поліції оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився мешканець одного з сіл Скалатської територіальної громади. Протиправне чоловік скоїв вперше.

За фактом злочину розпочато кримінальне провадження згідно частини 4 статті 185 КК України. Тривають слідчі дії.