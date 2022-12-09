Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського районного управління поліції 37-річному чоловіку.

Оперативники територіального підрозділу поліції встановили, що підозрюваний обікрав один із місцевих магазинів. З приміщення закладу він виніс три одиниці товару, які йому вдалося непомітно пронести повз працівників.

У скоєному злочині він зізнався. Перевіряється причетність крадія до вчинення аналогічних дій на території Тернополя.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.