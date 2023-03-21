До працівників бережанської поліції звернулася жителька району та повідомила про те, що чоловік з яким вона познайомилася в соціальній мережі, заволодів її грошима.

Зі слів заявниці, віртуальне знайомство тривало майже рік. Аферист розповів, що сам родом зі США, також повідомив, що працює по контракту на закритому об’єкті в Сирії.

Гроші згодом попросив, аби мати змогу приїхати до неї на зустріч, розповідав, що наразі не може вивести власні кошти з рахунку саме в країні де працює. Жінка повірила, що він одразу віддасть їй готівку при зустрічі і через банк перерахувала понад 38 тисяч гривень. На цьому листування завершилося. Тоді потерпіла збагнула, що потрапила у шахрайську пастку і звернулася до поліції.

Відомості за фактом шахрайства внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 190 ККУ. Слідчі встановлюють усі обставини.