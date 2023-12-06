Кермувальник не помітив пішохода і зачепив його ковшем, а потім загорнув разом зі снігом.

На Тернопільщині водій снігоочисного автомобіля під час очищення доріг смертельно травмував пішохода, повідомляє Zaxid.net. Під час слухання в суді чоловік визнав свою вину і розповів, що увечері не побачив чоловіка, який йшов по краю дороги в селі Старий Вишнівець. Збаразький районний суд присудив чоловіку 4 роки позбавлення волі, однак через пом’якшуючі обставини, відпустив його на іспитовий термін.

Під час досудового слідства встановили, що 21 грудня 2022 року водій снігоочисної машини тернопільського підприємства «БМБУД» чистив дороги від снігу неподалік від села Старий Вишнівець. Близько 18:00 кермувальник самоскида з відвалом проїжджав повз село в напрямку Тернополя і зачепив ковшем пішохода. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля рухався зі швидкістю 50 км/год, однак не був достатньо уважний, щоб помітити людини на узбіччі дороги.

«Внаслідок наїзду транспортним засобом пішохід отримав тілесні ушкодження, несумісні із життям. Судмедексперти встановили, що чоловік помер від поєднаної травми голови, хребта, тулуба та кінцівок з численними ушкодженнями внутрішніх органів та переломами кісток черепа, хребта, тазу, ребер, лівої лопатки, лівої нижньої кінцівки. Від цих травм настала його смерть на місці пригоди», – йдеться у вироку Збаразького районного суду від 20 листопада.

В суді обвинувачений свою вину визнав повністю і розповів, що він в темну пору доби не побачив чоловіка,я кий рухався краєм дороги. У вчиненому розкаявся. Збаразький районний суд присудив чоловіку 4 роки позбавлення волі. Однак, зважаючи на пом’якшуючі обставини, а саме позитивну характеристику з місця проживання, відсутність судимостей, суд встановив іспитовий термін обвинуваченому – 1 рік. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.

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