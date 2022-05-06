Згоріла пряжа і в’язальна машина: у Тернополі гасили пожежу на підприємстві. ФОТО

5 травня на вул. Подільській у приміщенні місцевого виробничого підприємства виникла пожежа.

На місце події направлено відділення частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, 1ДПРЧ 1 ДПРЗ та працівників оперативно-координаційного центру Головного управління.

Внаслідок пожежі знищено в’язальну машину, кондиціонери та пряжу на площі 5 м кв., пошкоджено 5 в’язальних машин, облицювання стін та стелі цеху.

Під час гасіння врятовано дану виробничу будівлю, повідомляють у ДСНС.