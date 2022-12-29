Жнива для злодіїв: мешканців області просять подбати про безпеку осель на свята

Правоохоронці закликають потурбуватися про безпеку оселі. Під час новорічно-різдвяних свят кількість квартирних крадіжок зростає. Злодії найчастіше забираються до чужих помешкань, коли господарі залишають їх на тривалий час без нагляду.

Домушники не зайдуть у квартиру, доки не переконаються, що вхідні двері не обладнані надійними замками та немає сигналізації.

Працівники поліції просять усіх громадян подбати напередодні свят про безпеку майна. Не будьте байдужими, коли бачите, що злодії проникають до сусідньої квартири чи будинку – відразу повідомляйте про такі факти працівників поліції.

Практичні поради від правоохоронців.

Не залишайте ключі від квартири, в т.ч. в «обумовленому місці» (під килимком, на коробці дверей тощо), та не передавайте їх стороннім особам. У разі втрати хоча б одного з ключів, терміново міняйте замок або циліндровий механізм. Не зберігайте в квартирі в одному місці значні суми грошей, ювелірні вироби. Обмежте коло осіб, яким відомо про цінності, що зберігаються у вас. Пам’ятайте, що найчастіше злочинці перевіряють наявність грошей в шафах під постільною білизною, сервантах, книгах, одязі, вазах, в побутових приладах на кухні. Виходячи з квартири, зачиняйте вхідні двері на всі замки, що є на дверях. Потоваришуйте з сусідами, особливо пенсіонерами, які, перебуваючи вдома, зможуть періодично наглядати за вашою оселею. Щоб бути спокійними та не турбуватися про можливість проникнення до вашої квартири – зверніться до охоронних структур, з метою встановлення системи сигналізації.

Пам’ятайте, вберегти помешкання від “домушників” можуть якісні замки, добротні подвійні двері, дружні стосунки із сусідами та сигналізація!