Неприємний випадок стався у столиці з волонтеркою із Тернополя Алею Ширшиною.

Жінка саме поверталася з Донбасу, де несе службу її чоловік. Проте автобус затримався в дорозі через негоду, тож до Києва тернополянка дісталася трішки після опівночі. Там, на Подолі, її затримали поліціянти. Завезли у відділок, де погрожували виписати повістку.

Про обурливий випадок повідомив у Фейсбуці засновник благодійного фонду “Голоси дітей” Азад Сафаров. У цьому фонді працює Аля Ширшина.

“Це Аля

Аля має двох дітей і працює в Голоси дітей.

Аля щодня допомагає десяткам родин військовослужбовців і ВПО

Чоловік Алі пішов на фронт з 1 дня повномашстабної війни росії проти України і нині перебуває на найгарячішому напрямку.

Її чоловік той самий військовий, фото якого в окопі з книжкою Тімоті Снайдера стало вірусним в соцмережах

Аля бодай раз на місяць намагається з’їздити до чоловіка, щоб побачити його кілкьа годин.

Вчора Аля знову поверталась з Донеччини від чоловіка. Через заметіль автобус затримався на годину. О 00:10 Аля викликала таксі в Києві, щоб добратись додому.

На подолі її зупинили поліцейські і забрали до відділку давати пояснення. Слідчий зверхньо спілкувався з Алею, питав чи її чоловік в тилу служить, і казав , що випише повістку їй самій, бо за його словами «жінки теж мають воювати».

Мало того, Алю ще і сфоткали біля лінійки, як справжню злочинницю і перефоткали на особистий телефон її документи.

Подільске РУ ГУНП в м. Києві у вас все добре?

Ви щось чули про людське ставлення і про розуміння об’єктивних обставин?

На фото Аля робить селфі біля лінійки райвідділку, щоб запам’ятати цю дуже дивну ніч”, – ідеться у дописі Азада Сафарова.

Згодом автор посту додав, що начальник ГУНП міста Києва призначив службове розслідування щодо дій правоохоронців, за результатами якого будуть прийняті відповідні дисциплінарні рішення. Про це йому повідомила керівниця прес-служби Нацполіції Олена Бережна, яка перепросила за неналежну поведінку поліціянтів і пообіцяли стерти з телефона сфотографовані документи жінки.