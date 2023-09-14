У селі Борщівка на Тернопільщині 69-річна жінка померла через спалювання сухої трави. Про це повідомили у Кременецькому районному управлінні ДСНС області.

За інформацією рятувальників, вогонь охопив велику площу, відтак жінка власноруч намагалася загасити полум’я. Як наслідок – вона втратила свідомість і померла через опіки.

По прибуттю вогнеборців та медиків потерпілій надавали допомогу, однак врятувати її не вдалося. Жінка померла у кареті швидкої.

«У селі Борщівка жінка 1954 року народження проводила спалювання залишків сухої рослинності. Вогонь охопив велику площу, жінка намагалась власноруч загасити полум’я, від чого втратила свідомість і впала поряд з багаттям, отримавши більше 60% опіків тіла.

Вкотре наголошуємо, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття, пожнивних залишків та іншої рослинності заборонене. Це не тільки карається законом у вигляді штрафу для громадян від 3 060 до 6 120 грн. для посадових осіб 15 300 до 21 420 грн., а може призвести до загибелі людини, яка вчиняє ці дії».

Додамо, схожий випадок також зафіксований у 2018 році в селі Зеблози Кременецького району, де внаслідок випалювання пожнивних залишків і швидкого розповсюдження пожежі загинула пенсіонерка.

Рятувальники наголошують: порушення правил пожежної безпеки загрожує не лише навколишньому середовищу, але й, у першу чергу, життю та здоров’ю людей.