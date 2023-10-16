Мешканець Чортківського району за «жарт» про вибухівку в авто може провести 6 років за ґратами.

За процесуального керівництва прокурорів Чортківської окружної прокуратури мешканцю м. Копичинці оголошено підозру у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, що загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками (ч. 1 ст. 259 КК України).

За даними слідства, 12 жовтня 2023 року близько 19 год підозрюваний, перебуваючи у нетверезому стані в гостях у знайомого, повідомив з мобільного телефону на лінію «102» про замінування вибуховими пристроями свого автомобіля «Крайслер Сарагоса». Авто знаходилось на узбіччі автодороги в м. Копичинці Чортківського району поблизу житлового будинку. Вибухотехніки та працівники інших екстрених служб, що прибули за місцем виклику, не виявили в автомобілі жодних вибухонебезпечних предметів.

Особу «жартівника» швидко виявили та затримали правоохоронці. Йому оголошено підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту. Кримінальний Кодекс України передбачає до 6 років позбавлення волі за інкримінованою статтею.

Нагадаємо, жителя м. Теребовлі торік засудили на 5 років позбавлення волі за ч. 2 ст. 259 КК України за неправдиві повідомлення у перший день війни про підготовку вибуху на місцевій автозаправній станції.

“Тим, хто «жартує» подібний чином, нагадуємо про реальну міру покарання, яке загрожує за вищевказаний злочин”, – наголошують у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.