Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора вранці на автодорозі М-30 “Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка”.

Між селами Теофіпілка та Плотича Козівської територіальної громади зіткнулися легкові автомобілі “Ford C-Max” та “Kia”.

Рятувальники, котрі прибули на виклик, відключили акумуляторні батареї, провели заходи для недопущення загоряння автомобілів, а також деблокували потерпілого з автомобіля “Ford C-Max” та передали його працівникам швидкої допомоги.

Внаслідок ДТП травмовано четверо людей.