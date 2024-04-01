Сексуальне насильство (стаття 153) та грабіж (ч. 4 стаття 186) – підозру за даними статтями Кримінального кодексу України оголосили слідчі жителю селища Велика Березовиця. За вчинені протиправні дії чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від семи до десяти років.

29 березня до Тернопільського відділення поліції №1 із заявою про напад та грабіж звернулася жителька обласного центру. 28-річна жінка повідомила, що неподалік залізничної колії біля лісу в смт Велика Березовиця близько 20:00 на неї напав невідомий чоловік і вчинив щодо неї сексуальне насильство. Після цього він витягнув із гаманця своєї жертви гроші та втік.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники кримінальної поліції встановили особу нападника – це житель Тернопільського району 1997 року народження. Чоловік у скоєному зізнався. Його затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільска окружна прокуратура.

Підозрюваний уже потрапляв в поле зору працівників поліції за наркозлочини та заволодіння автотранспортом.