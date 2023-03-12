У бою з окупантами загинув житель села Стіжок Шумської територіальної громади Корчемний Роман Олександрович, 2003 року народження.

Його життя трагічно обірвалося під час мінометного обстрілу з боку ворога.

Про страшну втрату повідомив міський голова Шумська Вадим Боярський.

“Страшна війна без жалю забрала життя ще одного нашого захисника. Позитивний, спокійний, працьовитий юнак у якого здавалось усе життя ще попереду, не вагаючись підписав контракт та став на захист України, тому що любив її та прагнув жити у вільній та незалежній державі.

Ціною свого молодого життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка – віддав своє життя за незалежність України. На віки-вічні його ім’я буде вписане в історію нашої громади та держави, як воїна – Героя.

Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та друзям загиблого. Вічна пам’ять та шана Герою!”, – написав Вадим Боярський.

Про зустріч тіла та чин поховання загиблого Героя буде повідомлено додатково.