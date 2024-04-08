Збитків на шістсот тисяч: працівник складу майже пів року обкрадав роботодавця

Дванадцять фактів крадіжок інкримінують слідчі Тернопільського райуправління поліції жителю обласного центру. Чоловік впродовж п’яти місяців обкрадав свого роботодавця.

Підозрюваний працював на складі сантехніки. Саме з нього постачався товар у магазини міста та області. Працювали вони з клієнтами й онлайн. Про крадіжки директор дізнався після того, як невдоволені покупці почали запитувати, де товар, за який вони вже перерахували гроші. Люди заявляли, що менеджер, який з ними контактував, розповідав про бракований товар або про очікування на нове постачання.

І лише після ревізії керівник виявив нестачу у розмірі 588 тисяч гривень.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів працівники поліції встановили особу, причетну до крадіжок. Це – 27-річний працівник складу. Чоловік, аби його не запідозрювали у протиправному, залишався в кінці робочого дня під приводом оформлення заявок клієнтам, а сам в цей час усю сантехніку та інше обладнання реалізовував через сайт оголошень іншим замовникам.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом окружної прокуратури встановили 12 фактів протиправного. Проте вони не виключають, що крадіжок було більше.

За кількома фактами чоловікові уже оголосили підозру відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство.