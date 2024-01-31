Збитків на чверть мільйона: за зрубані дерева чоловік може сісти на сім років

Судитимуть жителя Зборівської територіальної громади за незаконну порубку дерев у заказнику.

Прокурори Бережанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя м. Зборів, обвинуваченого у незаконній порубці дерев на території природно-заповідного фонду (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, місцевий житель без спеціального дозволу зрізав дерева на території загальнозоологічного заказника місцевого значення «Мильно-Бліхівський», розташованого у Залозецькій територіальній громаді. Через його незаконні дії довкіллю заподіяні збитки на суму 265 372 грн.

Разом з обвинувальним актом до суду скеровано цивільний позов прокурора з вимогою відшкодувати шкоду, для забезпечення якого ухвалою слідчого судді на нерухоме майно обвинуваченого накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими відділення поліції № 2 (м. Зборів) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області.

Санкція інкримінованої статті КК України передбачає безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.