Збитків на 50 тисяч: молодик тривалий час викрадав прикраси у дружини рідного брата

Зловмисник, навідуючись до брата, котрий мешкає у Теребовлі, викрадав зі сховку прикраси його дружини. У результаті потерпіла заявила про збитки, завдані на суму майже 50 тисяч гривень.

До співробітників відділення поліції №3 у Теребовлі звернулася місцева жителька із заявою про крадіжку золотих прикрас. Зі слів жінки, з її помешкання зникло сім золотих виробів загальною вартістю майже 50 тисяч гривень. У вчиненні злочину заявниця запідозрила брата свого чоловіка.

Як з’ясувалося, 25-річний житель села Кам’янки часто навідувався до помешкання брата та йoго дружини. Інколи залишався у них ночувати. Тоді й користався моментом, аби потягнути прикраси.

У скоєному зловмисник зізнався, каже, викрадене здавав до ломбарду, а виручені кошти витрачав на власні потреби.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 (крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану) ККУ. Зловмисникові загрожує до семи років позбавлення волі.