Збирав гроші на лікування військових і дітей: шахрай з Тернопільщини обманював людей

Слідчі повідомили про підозру чоловіку, який ошукував громадян під приводом пожертв на лікування дітей та реабілітацію українських військових. Наразі встановлено 32 потерпілих, які перерахували понад 200 тисяч гривень на підконтрольні шахраю рахунки. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Влітку поліцейські Тернопільщини затримали зловмисника, котрий побив військовослужбовця і відібрав у нього зброю. Зловмисника було поміщено під варту , а за місцем його мешкання в ході проведення обшуку вилучено комп’ютерну техніку.

Кіберполіцейські Тернопільщини спільно зі слідчими Кременецького райвідділу ГУНП в області проаналізували інформацію, яку містили вилучені носії інформації. Правоохоронці встановили причетність фігуранта до зборів пожертв в інтернеті нібито на лікування дітей та реабілітацію військовослужбовців Збройних Сил України.

Ще до затримання мешканець Тернопільщини створив кілька фейкових акаунтів і через них розповсюджував у соцмережі «Фейсбук» фейкові оголошення про збір коштів для допомоги.

Підозрюваний використовував реальні фото поранених військових та медичних документів, але зазначав реквізити підконтрольних йому карток для привласнення коштів. З метою конспірації зловмисник використовував більше десятка карткових рахунків дропа – мешканця Києва.

Наразі встановлено 32 потерпілих, які перерахували понад 200 тисяч гривень на підконтрольні шахраю рахунки.

Слідчі за процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури повідомили фігурантові про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Повне коло потерпілих та остаточна сума збитків встановлюються.