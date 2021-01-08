ДТП трапилася 31 грудня на вулиці Бережанській у Тернополі. На пішохідному переході під колеса автомобіля потрапила Ляна Рудіч з дітьми.

Як повідомляє Файне місто з посиланням на Романа Винника, усіх постраждалих госпіталізували.

“Щиро вітаю всіх з Новим Роком! Але нажаль не всі змогли зустріти його як собі планували. 31грудня на пішохідному переході на вул. Бережанській в м.Тернополі автомобіль збив Ляну Рудіч з дітьми. Чудову вокалістку, солістку гурту «Берег Жанни», викладача Бережаснької школи мистецтв і просто хорошу людину. В результаті ДТП усі отримали значні травми які потребують оперативного лікування і відповідно великих витрат. Тому звертаюсь до всіх небайдужих про матеріальну допомогу. Дякую за розуміння та підтримку. Нехай Господь береже Вас та Ваші родини”, – написав чоловік.

Реквізити для допомоги: Приват, 4149 4391 0331 0680, Рудіч Олена Валеріївна.