Оперативники Чортківського районного відділу поліції вийшли на слід зловмисника, котрий торгував зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Ним виявився житель Харкова, 1974 року народження.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваного та в гаражному приміщенні, яким він користується, було виявлено цілий арсенал заборонених «товарів», повідомляють у поліції.

Співробітники карного розшуку Чортківського районного відділу поліції здобули оперативну інформацію про те, що житель Харкова на одному з сайтів налагодив канал збуту боєприпасів та вибухових пристроїв. Під час документування злочинної діяльності зловмисника було зафіксовано декілька фактів продажу. Реалізація відбувалася через поштового перевізника. Зловмисник не думав про безпеку інших людей, адже в посилки клав предмети, зокрема, гранати, котрі могли детонувати через необережне поводження. Поліцейські задокументували продаж п’яти вибухонебезпечних предметів та декілька десятків боєприпасів.

На початку грудня працівниками управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області спільно з чортківськими оперативниками та за силової підтримки роти поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області провели обшуки у зловмисника.

За місцем проживання та в гаражному приміщенні було вилучено 9 гранат, 27 підривачів різного типу до реактивних систем залпового вогню, більше сотні набоїв різного калібру, порох, автомат Калашникова, магазин до нього та майже 40 набоїв, 20 предметів, схожих на дистанційні труби до артилерійських систем.

Вилучені вибухові предмети фахівці оцінили як надзвичайно небезпечні, що потребують негайного знищення в полігонних умовах. Що і було зроблено.

Слідчі Чортківського районного відділу поліції за процесуальним керівництвом Чортківської окружної прокуратури повідомили харків’янину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Триває досудове розслідування.