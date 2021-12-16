Понад 5 тисяч вареників для українських захисників наліпили курсанти Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою.

Про це повідомив керівник коледжу, полковник Вадим Ластовицький. Гостинці волонтери передадуть у зону бойових дій до Дня Святого Миколая.

Курсанти коледжу ліпили вареники протягом двох днів. Продукти для приготування привезли волонтери.

«Майстри виробничого навчання разом з вихованцями першого та другого курсів спеціальності «Кухар-кондитер» долучилися до благодійної акції, яку не вперше організовують представники громадської організації «Максимівська ініціатива» на чолі з Михайлом Хомишаком. Ліпили вареники два дні сорок п’ять осіб в кухні-лабораторії, яка знаходиться на території навчального закладу. Напередодні волонтери привезли продукти для приготування вареників, а також посудини для їх зберігання. Гостинці планують передати в ООС до Дня Святого Миколая за участі тернопільських добродіїв та головного капелана Донецької єпархії УПЦ Владислава Літвінова», – зазначив речник коледжу Юрій Кульпа.

Додамо, подарунки до Дня святого Миколая готують для українських бійців також школярі з Лановеччини та Чорткова. А господині з цих населених пунктів печуть для бійців святкове печиво.