Затоплені вулиці та знеструмлені села: стихія знову накоїла біди на Тернопільщині

Грози, які пройшли на Тернопільщині 7 серпня, завдали чимало збитків мешканцям і додали роботи рятувальникам.

Як повідомили у ДСНС, було знеструмлено 76 населених пунктів. Окрім того, підтоплено вулиці та приватні домогосподарства. Зокрема, територія приватного домогосподарства у селі Петриків, що біля Тернополя. Рятувальники відкачали із затопленого подвір’я 300 кубометрів води.

У Тернополі співробітники ДСНС відбуксирували автомобіль, що застряг у воді на вулиці Галицькій.

У Чортківському районі рятувальникам довелося прибрати з проїжджої частини дороги дерево, яке повалив буревій.

На щастя, обійшлося без жертв та потерпілих.