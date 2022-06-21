Вирвав сумку та намагався втекти – таке повідомлення надійшло на лінію “102” 20 червня від потерпілої. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

Жінка розповіла, що коли йшла центральною вулицею Теребовлі, до неї підбіг невідомий, вирвав сумку і почав тікати. В сумці були гроші, мобільний телефон та документи. Жінка спробувала самостійно наздогнати грабіжника. В якийсь момент злодій зашпортався та впав. В цей час під’їхав наряд поліції.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК. Підозрюваний – житель Чортківського району, 1988 року народження. Його уже неодноразово притягували до кримінальної відповідальності. Після останньої спроби поліцейські йому інкримінують ч. 4 ст. 186 ККУ.