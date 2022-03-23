Два легкові автомобілі передав для української прикордонної служби чоловік із Бучаччини, який уже багато років живе і працює в Англії. На його прохання не називаємо імені й прізвища.

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну він хотів повернутися додому і піти захищати рідну країну. Раніше ніс службу в прикордонних військах. Зателефонував до друзів-військових, щоб порадитись, як правильно діяти, пише Нова Тернопільська газета.

«Краще заробляй і поможи нам необхідними речами», — сказали. Наш земляк уже придбав за власні кошти для прикордонників транспорт, передає й іншу допомогу для військових. Батько заробітчанина пішов воювати у Збройні Сили України.

— Військовий наступ Росії на Україну, вбивства невинних людей — це найжахливіше, що відбувається в новітній історії нашої країни, — каже чоловік. — Кремль зазіхає на нашу незалежність, хоче знищити наш народ. Наразі роблю те, що можу, із-за кордону. Від початку війни свою зарплату спрямовую на потреби українських військових, собі залишаю лише на їжу і на оплату орендованої кімнати. Вдалося придбати два автомобілі, які я передав військовим на передову. Допомагаю завантажувати фури із гуманітарною допомогою для України. Щоразу ходимо з українцями на мітинги в Лондоні, висловлюємо свою позицію щодо війни, спонукаємо англійський уряд не бути байдужим до подій в нашій державі. Біженці з України мають можливість із сім’ями приїхати в Англію з правом на роботу. Багато англійців нині підтримують Україну, пропонують біженцям власне житло. Всім серцем вболіваємо за нашу країну, віримо в перемогу.