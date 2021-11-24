Із заявою про зникнення племінника, 1980 року народження, в Кременецький райвідділ поліції звернулася мешканка Кременецького району. Жінка розповіла, що її родич, який мешкає в селі Гаї, пішов з дому і не повернувся. Чоловік – інвалід з дитинства.

Його пошуками зайнялися працівники кримінальної поліції Кременеччини. За словами начальника Кременецького РВП Сергія Горяного, правоохоронці здійснювали подворовий обхід, спілкувалися із сусідами та жителями навколишніх сіл. У ході слідчо-розшукових заходів, 23 листопада оперативники встановили і місцезнаходження зниклого, і те, що його вбили товариші – 1999 та 2001 років народження.

За попередньою інформацією, напередодні до потерпілого прийшло двоє знайомих з сусіднього хутора і усі троє його гужовою підводою поїхали в сусіднє село Рівненської області. Там розпивали спиртні напої.

Повертаючись додому, між чоловіками виник конфлікт, у ході якого один із знайомих ножем почав завдавати удари. Коли потерпілий перестав подавати ознаки життя, вони вивезли його тіло за декілька кілометрів від власного помешкання – в Радивилівський район і викинули у цистерну на території недіючої свиноферми. Коня із підводою відпустили, а самі поїхали до знайомої.

Уже вранці один із нападників зрозумів, що залишив на фірі ніж і пішов за ним додому до своєї жертви. Забрав знаряддя вбивства та викинув його.

Оперативники у ході проведення розшукових заходів встановили з ким був потерпілий, а коли прийшли до підозрюваних, обоє у скоєному зізналися. Вони й показали, де сховали односельчанина. За попередніми даними, на тілі жертви експерт виявив близько 15-ти ножових поранень.

Чоловікам інкримінують статтю 115 (умисне вбивство) ККУ. Вони уже притягувалися до відповідальності за тілесні ушкодження та майнові злочини. Злочин розслідують правоохоронці Рівненщини, оскільки на їхній території трапилося вбивство.