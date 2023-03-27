Заслужений артист України, актор театру і кіно Сергій Андрушко з перших днів повномасштабної війни став до лав ЗСУ.

Чоловік розповідає, 25 лютого 2022 року записався до територіальної оборони Тернопільщини. На сході України воює майже рік. Зараз він приїхав до Тернополя у відпустку. У Міжнародний день театру боєць розповів Суспільному про свою роль у захисті держави.

За його словами, до тероборони Тернопільщини пішов у перші дні повномасштабної війни. За цей час побував у гарячих точках, був поранений та на реабілітації.

“Це зовсім інший світ, коли потрапляєш туди. Все докорінно перевертається, як то кажуть, з ніг на голову. Доводиться звикати до іншого життя, до незвичних умов проживання. Доводиться змінювати затишну гримерку на військовий бліндаж, часом не дуже сухий, м’яко кажучи. Але до всього людина звикає”.

У своїй гримерці Сергій Андрушко не був з листопада минулого року. Тоді, пригадує чоловік, вперше під час несення служби, приїхав додому у відпустку.

“Стіл той самий, все те саме. Залишається тільки повернутися. Місце моє ніхто не займав. Чекають. Значить все добре. Я більше тридцяти років вже в театрі. В цій гримерці я провів більшу частину свого життя. Зіграв понад сто ролей. Кожну роль актор перечитує, продумує, потім ідемо на сцену репетирувати. Так само на виставу”.

Чоловік каже, за 30 років на сцені траплялося різне. Були й смішні ситуації.

“Якось я йшов по сцені, а ліхтарі мені ж в очі світять і все решта здавалося темним. І тут, граючи у виставі “По щучому велінню”, я раз, бах, і пішов вниз в оркестрову яму. Там висота більше двох метрів, мабуть. Якось так ноги пішли вперед, я впав і руками так замортизував, що зламав собі великого пальця на руці. Ну нічого, виліз з тої ями. Дограв ще пів вистави. Я граю, дивлюся, що рука вже робиться така, як барабан. Але нічого, глядачі – дітки, вони собі, мабуть, зрозуміли, що “по щучому велінню” Хома собі там впав, потім виліз і далі почав грати”.

Востаннє, до початку повномасштабної війни, актор грав у виставі “Майська ніч”.

“Вже відвик трохи від цієї сцени, від глядача. Але нічого, дасть Бог перемогу, і все стане на свої місця”, – каже актор.

На запитання, яку роль хоче зіграти після перемоги, Сергій Андрушко відповів так:

“Зараз я граю, мені здається, одну з найголовніших ролей, які є. Це захист Батьківщини, а далі повернемось, подивимось, побачимо. Щось ще зіграю. Театр – це все. Це друга сім’я. В мене є сім’я одна: моя дружина, діти, родина. А друга сім’я, якби це пафосно не звучало, але воно так і є, – це театр, це мої колеги по роботі, по сцені”.