“Запам’ятаємо її такою усміхненою, позитивною та щирою”: у тернопільській школі повідомили про важку втрату

5 травня відійшла у вічність вчителька Тернопільської ЗОШ №28 Цимбалюк Ірина Титівна.

Сумну звістку повідомили у навчальному закладі, пише видання Тернополяни.

“Відійшла у вічність заступниця директорки з виховної роботи, улюблена вчителька, чудова колега та прекрасна людина. Запамʼятаємо її такою усміхненою, позитивною та щирою. Світла памʼять. Любимо. Пам’ятаємо. Сумуємо”, – зазначили у школі.

Панахида відбудеться 7 травня о 19:00 в церкві Святого Духа УГКЦ, що на Тарнавського, 2А.

Поховають вчительку у понеділок, 8 травня, о 10:00.

Висловлюємо співчуття рідним, друзям, колегам та учням Ірини Титівни.