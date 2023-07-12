У Тернополі зароджується черговий будівельний скандал. На вулиці Рєпіна біля станції швидкої допомоги спорудять храм.

У суботу, 1 липня, там посвятили Хрест та Наріжний камінь для будівництва Храму Св. Апостола Юди Тадея УГКЦ.

До 16 лютого 2023 року ця ділянка призначалась для “будівництва та обслуговування будівель закладів освіти”. Після 16 лютого цільове призначення змінили на “для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій”, повідомляє видання Терміново.

На проблему звернула увагу тернополянка Оксана Довгань.

“Може все-таки в цьому місці доцільніше було б дитячий садок збудувати?Адже район максимально потужно забудований, ні клаптика вільного місця та жодних зелених насаджень. До речі, будівництво багатоповерхівок тут, на Канаді, досі активно ведеться. Єдиний садок на ВСЮ КАНАДУ #33 переповнений, по 40-50 діток у групі. Але, на жаль, збудувати садок з думкою про майбутнє наших дітей нікому не вигідно.

Сумно….”, – пише жінка у соцмережі.

До речі, за підрахунками журналістів, у цьому мікрорайоні є щонайменше 5 церков.



