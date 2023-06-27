Залишився лише обвуглений метал: на трасі Львів-Тернопіль згорів автомобіль. ФОТО

26 червня в обід до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на автодорозі Львів-Тернопіль поблизу села Підберізці Львівського району у легковому автомобілі «BMW 518».

До місця виклику виїхали рятувальники 61-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Винники.

На момент прибуття вогнеборців до місця події, автомобіль був повністю охоплений вогнем. Власники намагались самостійно ліквідувати займання за допомогою вогнегасників. Та ліквідувати пожежу вдалось рятувальникам. О 13:42 пожежу локалізовано та о 13:47 ліквідовано.

Вогнем знищено автомобіль. Внаслідок займання ніхто не постраждав.