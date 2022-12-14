Щодня до працівників поліції надходить сотні повідомлень про крадіжки, грабежі, шахрайства, зникнення людей. Правоохоронці реагують та перевірять кожну інформацію. Проте серед них часто зустрічаються неправдиві виклики.

З повідомленням про незаконне заволодіння його транспортним засобом до поліцейських звернувся мешканець обласного центру. Чоловік заявив, що іномарку вночі вкрали з двору його будинку.

Як з’ясувалося згодом, увечері тернополянин залишив автомобіль біля закладу громадського харчування, а вранці про це забув. За завідомо неправдивий виклик заявник сплатить штраф.

Правоохоронці звертаються до громадян бути свідомими і перш ніж повідомляти про такі випадки переконайтеся у їх правдивості та достовірності. Звертаємо увагу громадян на відповідальність: порушення статті 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення “Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб” тягне за собою накладення штрафу від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-3400 грн).