Заліщицькі рятувальники ліквідували пожежу господарської будівлі.
7 грудня у Заліщиках виникла пожежа господарської будівлі. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, електроінструмент, автомобільні шини загальною площею 60 м кв., пошкоджено облицювання стін та стелі будівлі площею 100 м кв.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 15-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано одну будівлю.