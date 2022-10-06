Ще одна трагічна звістка – у Миколаївській області загинув боєць з Тернопільщини Руслан Стецюк.

Чоловік проживав у селі Маневе колишнього Лановецького району. Через кілька днів, 10 жовтня, йому мало виповнитися 44 роки.

Про це повідомили на сторінці Борсуківської територіальної громади.

“Біда не приходить одна. Односельці ще не оговтались від одного похорону, а вже знову маємо загиблого воїна.

Руслан був кулеметником кулеметного взводу військової частини А4084 і воював у Миколаївській області. 3 жовтня в період з 05:55 по 08:45, під час наступальних дій противника з метою відновлення раніше втрачених позицій неподалік населеного пункту Мирне, внаслідок обстрілу з танків та ворожої артилерії отримав поранення не сумісне із життям.

Не сила це навіть писати, але у загиблого залишилось п’ять дітей, а дружина носить під серцем шосту дитину.

Ворог нещадний та жорстокий… Велика сім’я чекала тата додому з війни, вірила та сподівалася на краще, але… Тепер прощатимуться і проводжатимуть в останню путь найріднішу людину…

Висловлюємо співчуття сім’ї та рідним загиблого.

Вічна пам’ять Захиснику!”