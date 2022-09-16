Залякував і погрожував розправою: мешканець Харківщини поцупив у Тернополянки автомобіль

На час досудового розслідування суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 520 000 гривень.

З повідомленням про крадіжку автомобіля марки «Mazda CX-5» до правоохоронців звернулася 27-річна жінка. Позашляховик у неї викрали з-під під’їзду багатоповерхівки, де вона проживає.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники Управління служби області спільно з оперативниками Управління карного розшуку ГУНП встановили особу, причетну до незаконного заволодіння транспортним засобом. Ним виявився знайомий потерпілої – 54-річний житель Харківської області.

За попередньою інформацію, фігурант неодноразово залякував жінку, погрожував їй фізичною розправою та хотів відібрати у неї автівку. Поліцейські вилучили та помістили позашляховик на арештмайданчик.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч.3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом ) Кримінального кодексу України. За вчинене йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.