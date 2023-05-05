Залякує мирних мешканців і переслідує патріотів: будуть судити тернополянина, котрий перейшов на бік ворога

За матеріалами СБУ судитимуть тернополянина, який добровільно вступив до лав карального органу рф.

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини чергового колаборанта, який добровільно погодився на співпрацю з ворогом та працевлаштувався у незаконному правоохоронному органі окупантів.

Слідчі тернопільського управління СБУ встановили, що 35-річний тернополянин після захоплення Бердянська військами рф за власним бажанням приєднався до органів окупаційної адміністрації Запорізької області. Він працевлаштувався у незаконному правоохоронному органі росіян – «управлінні внутрішніх справ по місту Бердянськ та Бердянському району».

Обійнявши посаду «помічника оперуповноваженого відділу кримінальної поліції», колаборант допомагав окупантам реалізовувати ворожу політику на захоплених територіях Запоріжжя.

Так зване «управління внутрішніх справ по місту Бердянськ та Бердянському району» є репресивним органом, який залякує мирних мешканців окупованого міста, протидіючи учасникам українського руху опору шляхом переслідування проукраїнських громадян.

Служба безпеки завершила розслідування протиправної діяльності зрадника і направила до суду обвинувальний акт із доказами його вини. За порушення ч.7 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Колаборанта оголошено у розшук, оскільки він переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території. Тривають комплексні заходи для його притягнення до фактичної відповідальності.

Розслідування проводилося за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області