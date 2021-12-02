30 листопада Верховна Рада України 255 голосами «за» ухвалила законопроєкт №5600 (Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень).

У партії «УДАР Віталія Кличка» вважають, що згідно із цим законопроєктом, додаткові надходження до бюджету будуть забезпечуватися за рахунок посилення фіскального тиску на дрібний та середній бізнес. Внаслідок цього значно ускладниться життя простих українців та підприємців.

– Цей законопроєкт проти того, щоб українці ставали заможнішими. Жодної «шкоди» олігархам він не завдає, ба більше – надає їм преференції. Влада у бажанні отримати 30 млрд грн для бюджету-2022 сприймає прийняття 5600 безальтернативним рішенням. За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетьманцева, ухвалення цього законопроєкту зафіксовано у меморандумі МВФ. Замість збалансування бюджету та створення у державі умов для пожвавлення, у першу чергу, розвитку малого та середнього бізнесу, частка якого у ВВП країни за різними оцінками становить від 49 до 55%, а залучених працюючих людей більше понад 60%, влада створює нові складнощі для бізнесу, – зазначають в «УДАРі Віталія Кличка».

Експерти партії «УДАР Віталія Кличка» наполягають на тому, що зростання економіки досягається стимулюванням, а не посиленням тиску.

– В економічній програмі «УДАРу» загострена увага на таких важливих кроках, що можуть посилити динаміку зростання економіки країни: встановлення рівних податкових правил для всіх, без пільг для великого бізнесу; вдосконалення антимонопольного законодавства і налагодження ефективної роботи АМКУ, без врахування «особливих інтересів великого бізнесу»; завершення судової реформи і встановлення однакових справедливих правил для всіх; чітке дотриманням своїх зобов’язань перед іноземними інвесторами, – пояснюють в «УДАРі Віталія Кличка».

Саме тому «ударівці» наполягають на тому, щоб президент ветував законопроєкт № 5600.– Влада має розпочати широкий суспільний діалог з представниками дрібного середнього підприємництва. Пріоритетом має стати створення додаткових стимулів розвитку, а не посилення податкового тиску на підприємців, – резюмували в «УДАРі Віталія Кличка».